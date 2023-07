Zeven drugdealers lopen tegen de lamp op tweede Feestenavond: “De domste probeerde zijn ‘snoep’ te verkopen aan een agent in burger...”

Het was een drukte van jewelste op de tweede Feestavond van deze 180ste editie. Verschillende pleinen moesten zelfs volledig worden afgesloten. Er vielen ook enkele kleine incidenten te noteren. Zo pakte de politie zeven drugdealers op. “De domste onder hen probeerde vanmorgen om 4 uur zijn ‘snoep’ te verkopen aan een politieman in burger”, zo klonk het bij woordvoerder Matto Langeraert van de Gentse Politie. Hij had onder andere 20 pillen en wat cocaïne op zak.

Zakkenrollers

De politie noteerde elf kleine vechtpartijen. Er werden in totaal ook 69 GAS-boetes uitgeschreven voor wildplassen: 55 in de zone en 14 erbuiten. Zo’n boete bedraagt 120 euro. Er werden in totaal vijf zakkenrollers opgepakt, een persoon had maar liefst negen gsm’s op zak.