Zestiger op fiets aangereden door bestuurder van personenwagen en gewond overgebracht naar ziekenhuis

Rollator aangetrof­fen aan Lousbersg­kaai in Gent: “Zoekactie voor de zekerheid, maar voorlopig geen verdwij­ning gemeld”

Aan de Ferdinand Lousbergskaai werd een rollator aangetroffen. Niet veel later kwamen brandweer en politie ter plaatse om in het water te zoeken naar een slachtoffer. Voorlopig is er echter nog geen spoor.