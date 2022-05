Zessenzestig medewerkers van de Gentse politie leggen in groep eed af onder Stadshal

Gent Nieuwe schoenen­win­kel geopend in Hoogpoort: “Modieuze, comfort­schoe­nen voor mannen en vrouwen”

Voor comfortabele maar tegelijk modieuze schoenen moet je in de Hoogpoort zijn. Frank Galle (59) heeft jarenlang schoenenwinkels gerund in Zele en Lede, maar enkele jaren voor zijn pensioen strijkt hij nog neer in Gent.

