Zes maanden enkelband voor iets té gulle barman: ex-medewerker deelde 12.500 gratis drankjes uit in bekend Gents restaurant

Gent REPO. Mee op stap met de nieuwe schaapsher­der van Gent: “De hond verstaat enkel Albanese commando’s”

20 mei Daar zijn de schapen in de Gentse binnenstad, deze keer met een nieuwe herder, om de bermen af te grazen. Het is het elfde jaar op rij dat dit op deze manier gebeurt. De kans is dus groot dat je de kudde al bent tegengekomen, maar weet je waarom er nooit lammeren bij zijn? Of waarom de herdershond enkel Albanees verstaat?