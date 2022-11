Zes maanden cel voor Amerikaanse man na uit de hand gelopen relatiebreuk: “Hij stuurde twee mannen naar adres van ex om nieuwe partner af te dreigen”

Nieuwe pluspapa

Pas in 2017 ontdekte hij dat zijn ex en hun zoontje in België verbleven. Hierop besliste hij om in Antwerpen te komen wonen, om dichter bij zijn gezin te zijn. Maar toen hij te weten kwam dat er een pluspapa in het spel was, sloegen bij hem de stoppen door. “Beklaagde deed er alles aan om mevrouw in haar professionele leven zwart te maken. Hij verzond e-mails naar haar klanten en werkgever waarin hij haar van alles valselijk beschuldigde. Het was voor mijn cliënt bijzonder vermoeiend en beschamend om naar al die klanten te mailen en de situatie uit te leggen. Bovendien stuurde hij op een bepaald moment zelfs twee mannen naar het adres van zijn ex-vrouw om haar nieuwe partner af te dreigen”, zo sprak de advocaat van de vrouw.