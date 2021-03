Zes maanden cel met uitstel voor man (65) die sociale woning en uitkering kreeg terwijl hij in Tunesië verbleef

Gent 85-plus­sers enthousi­ast aanwezig op eerste ‘prikdag’. “Alles heel vlot verlopen”

16 maart Vandaag was de eerste dag dat in Flanders Expo de 85-plussers massaal werden verwacht voor hun corona-vaccin. 1.600 mensen hadden vandaag een afspraak, slechts 50 daarvan zegden af omwille van de heisa rond het AstraZeneca-vaccin. Voor de anderen verliep de vaccinatiedag heel vlot: op gemiddeld 45 minuten stonden ze terug buiten. Een vaccinatiedag in 7 stappen.