Zelfs truckerfederatie veroordeelt nachtelijk getoeter op viaduct E17 in Gentbrugge: “Omwonenden mogen niet de dupe zijn”

Gent Botsing tussen wagen en bus van De Lijn in Drongen: afrit richting Gent afgesloten

In de Baarledorpstraat in Drongen is donderdagochtend een verkeersongeval gebeurd. Een bus van De Lijn kwam er in aanrijding met een personenwagen. Door de botsing is de afrit naar Gent afgesloten.

11:47