Zelfs prins Laurent zwaait Mia (67) uit: weduwe van Walter De Buck stapt van Spanje naar Gent om beeldentuin te kunnen realiseren

Nieuwe interieur­win­kel geopend in centrum Gent: "Schop gerust je schoenen uit en neem een koffietje"

Tegenover het oud justitiegebouw is pas een nieuwe interieurwinkel geopend: Sofacompany. Zoals de naam zegt kan je er terecht voor zetels – de stof en kleur bepaal je zelf– maar ook voor tafels, stoelen, poefs en meer. “Doordat we alles zelf ontwerpen en produceren, kunnen we de prijs drukken.”