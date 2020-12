Zelfs met beenprotheses levert Peter (54) maaltijden voor zorgpersoneel: “Het was mijn beurt om iets terug te doen”

Gent Sybille (49) krijgt anonieme brief van ‘buurtco­mité’ over haar zoon: “Als je klachten hebt, kom het persoon­lijk zeggen”

22 december Toen Sybille Debusseré (49) maandagavond haar brievenbus leeghaalde, merkte ze een anonieme brief op van een buurtbewoner. In de brief klaagt de buur over geluidsoverlast van haar skatende zoon op het pleintje naast het café-restaurant ENTR. Het terrein is een publieke plaats waar spelen is toegestaan. “Ik weet dat skaten geluid maakt. Maar waarom stuur je mij enkel een anonieme brief? Nu is er geen ruimte voor debat”, zegt Sybille.