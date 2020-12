Zelf geboren met twee baarmoeders zette Virginie medisch wondertje op de wereld: “Door corona blijft het opletten met Tuurs fragiele longen”

Gent UZ Gent verwacht 27.300 dosissen coronavac­cin op 4 januari, om te leveren aan 127 rusthuizen

17 december Het UZ Gent is een van de 41 geselecteerde ziekenhuizen die zullen instaan voor de bestelling, ontvangst, opslag, ontdooiing en distributie van het coronavaccin in fase 1a. In die fase worden de bewoners van rusthuizen ingeënt. Het UZ Gent krijgt 27.300 dosissen en zal die leveren aan 127 rusthuizen in Oost-Vlaanderen, of vijftien procent van de Vlaamse rusthuizen.