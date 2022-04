Zeilkampioene Emma Plasschaert wordt meter van nieuw marineschip: “Ik ben enorm benieuwd”

Gent / OostendeZe moet nog even geduld oefenen, maar als het eerste van zes nieuwe marineschepen in 2024 geleverd wordt, mag zeilkampioene Emma Plasschaert meter zijn van de ‘M940 Oostende’. Die vraag werd haar deze ochtend officieel gesteld, en Emma reageert met veel enthousiasme.

Emma Plasschaert, die Oostendse roots heeft en intussen in Gentbrugge woont, haalde al twee keer de wereldtitel binnen in het zeilen. Genoeg nautische kennis dus om het meterschap op te nemen van een nieuw mijnenbestrijdingsvaartuig, zo vonden ze bij de Belgische Marine. “België krijgt zes nieuwe schepen, en Nederland ook zes", zegt Olivier Vogels, woordvoerder van de Marine. “Het eerste van die twaalf hypermoderne schepen die in Frankrijk gebouwd worden, zal naar Nederland gaan. Het eerste Belgische schip wordt in 2024 verwacht, en daar zal Emma dan meter van zijn. Dat zal officieel gebeuren, met een fles champagne die tegen de boeg wordt gegooid. Zo’n tradities houden wij graag in ere.”

Quote Ik heb zelf ooit overwogen om kapitein lange omvaart te worden, maar dat bleek niet combineer­baar met mijn zeilambi­ties

Emma is enthousiast. “Ik ben wel al meter van enkele kleine jachten, maar dit is toch van een ander kaliber. Ik ben enorm benieuwd naar het schip, nu al. Ik heb zelf ooit overwogen om kapitein lange omvaart te worden, maar dat bleek niet combineerbaar met mijn zeilambities. Wie weet beland ik later ooit zelf bij de Marine?”

Vlootparade

Daar zal ze alvast thuis zijn dan, want haar meterschap wordt niet zomaar een titel. Emma zal geregeld worden uitgenodigd voor activiteiten op en met ‘haar’ schip, dat M940 Oostende zal gaan heten. En laat Oostende nu net de geboortestad van de zeilkampioene zijn. “We gaan haar ook voorbereiden", zegt Vogels. “Zo wordt ze op 18 mei al uitgenodigd op de vlootparade in Antwerpen. In juni wordt ook het nieuwe onderzoeksschip van de Marine, de Belgica, officieel gedoopt, en ook daar zal Emma bij zijn. Die doop vindt plaats in Gent, want Gent wordt peterstad van de Belgica. De meter van het schip wordt prinses Elisabeth.”

Het zal al snel 2030 zijn, voor alle zes Belgische mijnenbestrijdingsvaartuigen klaar zijn. Die worden hypermodern, met onder meer onderwaterdrones. De Marine is daarom steeds meer op zoek naar gamers, omdat die de nodige skills hebben om drones te besturen.

Volledig scherm De vraag wordt officieel gesteld door Olivier Vogels en Yentl Sieron van de Marine, Emma Plasschaert reageert enthousiast © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Emma Plasschaert in actie tijdens de Olympische Spelen. © BELGA