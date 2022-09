Zeescouts slaken noodkreet: “Geen loods meer voor onze boten aan de Voorhaven, wie heeft een alternatief”

GENTElk jaar trekken 400 zeescouts van De Wilde Eend het water op. Van de Leie tot de Westerschelde, allemaal op een boten die tijdens de winter aan wal staan in een loods aan de Voorhaven. Maar die loodsen verdwijnen: er komen appartementen op. De Wilde Eend is wanhopig op zoek naar een nieuwe locatie.

De zeescouts, da’s traditionele scouting met een watercomponent. De jongeren vanaf 10 jaar leren er waterveiligheid, gaan in hun groepjes van 6 tot 8 het water op en maken er vooral veel plezier. Zeescouting is populair, maar het vraagt ook gespecialiseerd materiaal dat in de winter opgeknapt moet worden in loodsen. Die loodsen van zeescouts De Wilde Eend worden binnenkort omgetoverd tot appartementen.

Bouwaanvraag

“We zitten er sinds 1975, toen de Voorhaven nog niet zo’n interessante regio was als vandaag”, zegt voorzitter van De Wilde Eend Rudy Colpaert. “We mochten daar van Stad Gent enkele loodsen gebruiken. In 2020 is het domein verkocht aan projectontwikkelaars, maar nu signaleerden zij dat de bouwaanvragen zijn ingediend. We moeten er dus uit en dat is niet evident”. Het is niet duidelijk wanneer de loods vrij moet zijn.

Niet alleen omdat de volgende loods sowieso betalend wordt, maar er zijn eenvoudigweg niet zo veel loodsen van ruwweg 600 vierkante meter in het stadscentrum. “We hebben al wat alternatieven op het oog, die kosten wel wat, maar het is vooral vervelend dat die in Evergem, aan de sluis of in Zelzate liggen. Dan heeft Stad Gent er helemaal niks meer over te zeggen, verliezen wij onze connectie met Gent en is het ook nog een stuk moeilijker te bereiken voor jongeren”, aldus Colpaert. “Het Voorhaven-verhaal is dus niet alleen positief: wij vallen letterlijk uit de boot”.

600 vierkante meter

Dus gaan de zeescouts, onder het motto “een scout geeft nooit op”, op zoek naar een nieuwe locatie. “Ideaal zou een stukje grond zijn waar we zelf een loods opzetten die we afbetalen, in plaats van te huren”, zegt Colpaert daarover. “We moeten in totaal 600 vierkante meter hebben, maar dat kan ook opgedeeld zijn in verschillende stukken, al moeten onze grote boten natuurlijk binnen kunnen. Die zijn 9 meter lang”. De boten staan er enkel in het winterseizoen, tussen december en de paasvakantie. De rest van het jaar staat er enkel wat klein materiaal.

De scouts zaten al samen met Stad Gent, maar ook die zit met de handen in het haar. Zulke loodsen zijn niet dik gezaaid en dus lijkt de enige optie momenteel de privémarkt. “Ik moet er geen tekening bij maken: dat kost geld”, zegt Colpaert. De werking van de zeescouts blijft verder wél gewoon verder lopen. “We hebben onze locatie in Drongen, waar de jongsten zitten. Daar hebben we net een nieuw lokaal, maar bijbouwen kan niet. Het binnenschip dat we bezitten, blijft ook gewoon in de Voorhaven liggen. De scout laat zich niet ontmoedigen, dus we vinden wel iets. Wie een oplossing heeft, is natuurlijk zeer welkom”, sluit de voorzitter af.

