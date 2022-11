Zebrawoods zet indrukwekkende affiche neer voor oudjaar: van Trixie Whitley en Axelle Red tot Daan

Winterwonderland in Gent, dat kan bij de Stadshal of bij Zebrawoods natuurlijk. Het team van de Zebrastraat en Zebra Beach tovert dit jaar een erg mooie affiche uit de hoed. Na twee jaar afwezigheid is de zesde editie van Zebrawoods extra lang en extra bijzonder. Tussen 27 en 30 december en 3 en 8 januari wordt het extra warm in de concerttent aan de Zebrastraat want er staan geweldig acts klaar.

Want je moet al je best doen om één van deze topartiesten niet te kennen. Trixie Whitley trapt af op 27 december en wordt gevolgd door De Mens, Absynthe Minded en Axelle Red. Na de oudjaarbreak zetten de jazzrockers van Nordmann 2023 in, waarna Flip Kowlier, Rudeboy en Daan nog op de affiche staan. Buscemi is de laatste ‘topact’, tenminste als u de winnaar van #showcase niet meetelt, want die sluit op 8 januari af. Showcase is een wedstrijd van Zebrastraat zelf, waarbij 20 bands hun kunnen toonden in het afgelopen jaar. Het publiek mocht stemmen en heeft altijd gelijk: de felbegeerde prijs is een plekje op het laatste hoofdpodium van het jaar. Stemmen kan niet meer, tickets bestellen wel (al zijn sommige concerten al uitverkocht). Allen daarheen!