“Ze was perte totale, maar ik ben geen verkrachter”: 2 mannen riskeren 40 maanden cel voor seksueel geweld

Het parket wil twee mannen 40 maanden achter tralies zien voor de verkrachting van een studente in Gent. Het slachtoffer leerde de verdachten kennen in het appartement van haar bovenbuur. Beide mannen ontkennen de beschuldigingen met klem, maar voor de openbare aanklager is het duidelijk: “Toestemming? Ze was zo dronken dat ze die niet meer kon geven.”

“Ze was perte totale. Ik ben geen verkrachter. We hebben wel seks gehad, maar dan was met toestemming.” Een uitspraak die één van de verdachten deed in het politiekantoor, zal tijdens het proces nog meermaals als een boemerang terugkomen. ‘Perte totale’ en ‘toestemming’ vallen uiteraard niet te rijmen. We schrijven april 2020. Het slachtoffer, een twintiger, belandt na avondje stappen samen met een vriendin in het appartement van haar bovenbuur in Gent. Nog aanwezig in de ruimte: twee mannen, beiden kennissen van haar buur.

Er wordt gedronken en gebabbeld, maar na het vertrek van haar vriendin neemt de nacht een donkere wending. “Van wat er daarna gebeurde, heeft ze enkel nog vage herinneringen”, vertelt de openbare aanklager. “Ze weet dat ze in haar bed lag en dat die twee mannen erbij waren. En dat ze pijn had en met heel veel moeite vroeg om te stoppen.”

De vrouw werd opgevangen in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) in Gent. Zo’n ZSG biedt medische en psychische zorg, maar verzamelt ook al bewijzen zonder dat er meteen een klacht hoeft neergelegd te worden. DNA-sporen kunnen dan later leiden tot veroordelingen, zonder dat een slachtoffer meteen langs het politiebureau moet passeren.

“Geen woord-tegen-woord”

“In januari 2021 heeft ze klacht neergelegd”, gaat de openbare aanklager verder. “Laat een ding duidelijk zijn: dit is geen woord-tegen-woord. We hebben DNA-sporen van beiden op het lichaam gevonden. De eerste beklaagde beweerde eerst dat er geen fysiek contact was tussen hem en het slachtoffer. Toen hij geconfronteerd werd met de bewijslast veranderde hij van koers en was er plots wel seks, maar met toestemming. Toestemming? Ze was zo dronken dat ze die niet meer kon geven.”

Voor de openbare aanklager is er geen twijfel mogelijk. Ze vorderde voor beide mannen een celstraf van 40 maanden. De beklaagden schreeuwden op hun beurt hun onschuld uit. De eerste spreekt over seks met toestemming, de tweede beweert dat hij niet in de ruimte was. “Beiden hadden gedronken. Voor mijn cliënt was er wel degelijk toestemming”, zei de advocaat van de eerste. Ook de advocaat van de tweede man ging voor de vrijspraak: “De verklaringen van de vrouw zijn onsamenhangend. Het parket zegt dat alles getoetst is aan objectieve elementen, maar dat is niet correct.”

De rechter nam na de pleidooien nog uitgebreid de tijd om de mannen het vuur na aan de schenen te leggen, maar beiden hielden voet bij stuk. “Alles was met toestemming”, klonk het. Vonnis op 3 april.

