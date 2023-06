“Ze had meer oog voor smartphone dan voor verkeer”: politierechter spreekt bestuurder vrij die gsm’ende voetgangster aanrijdt

De man reed in de Drongense Abdijmolenstraat toen hij naar eigen zeggen plots een knal hoorde tegen de zijkant van zijn wagen. Een vrouw die de straat overstak zonder het zebrapad te gebruiken, was tegen de zijkant van zijn wagen gelopen, maar volgens getuigen was daar een logische reden voor. “De vrouw keek tijdens het oversteken op haar smartphone en hield geen rekening met het verkeer. Het was echt gevaarlijke wat ze deed”, zo liet een getuige later optekenen bij de politie. Toch moest de man in de politierechtbank verschijnen omdat de vrouw klacht had ingediend en hij na het ongeval niet ter plaatse bleef. Hij riskeerde een boete van 400 euro, een rijverbod van vier maanden en het verplicht afleggen van vier rijproeven.

Ziek kindje op achterbank

Zijn advocaat ging echter voluit voor de vrijspraak. “Nadat mevrouw tegen hem was gebotst, is hij onmiddellijk uitgestapt om aan haar te vragen of alles in orde was. Hij heeft haar dan nog zijn telefoonnummer willen geven, maar zij weigerde dat. Mijn cliënt was gehaast want zijn dochtertje zat in de wagen met 40 graden koorts en ze waren op weg naar de dokter. Later is die dame dan toch naar de politie gestapt, maar mijn cliënt was echt te goeder trouw. Hij heeft nadien zelf nog naar de politie gebeld om alles uit te klaren”, zo legde de meester Tuur Van Der Wee de situatie uit in de politierechtbank.