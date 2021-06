Zaterdag nog 1.000 vrije plaatsen in Gents vaccinatiecentrum: “Wachtrijen niet uitgesloten”

Voor morgen, zaterdag 26 juni 2021, zijn er nog 1.000 vrije plaatsen in het vaccinatiecentrum in Flanders Expo. De Stad Gent moedigt elke Gentenaar die nog geen afspraak heeft gemaakt voor een eerste prik om dat nu te doen. Geen enkel vaccin mag immers verloren gaan.

Gentenaars (in Gent gedomicilieerd) van 16 jaar of ouder die nog geen code of brief hebben ontvangen, en dus geen afspraak kunnen maken, zijn ook zaterdag welkom om zich spontaan aan te melden voor een eerste prik van het vaccin van Pfizer. Ze kunnen dat doen tussen 11 en 17 uur en moeten dan enkel een identiteitskaart voorleggen.

“Vandaag (vrijdag, nvdr.) hebben we meer dan 1.000 Gentenaars gelukkig gemaakt”, zegt Freija De Smet, coördinator in het Gentse vaccinatiecentrum. “Ik hoop dat we morgen opnieuw een grote opkomst zien. Vandaag hebben sommige mensen lang moeten wachten, maar dat kunnen we niet vermijden. Iedereen is welkom.”