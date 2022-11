Zanggroep Noubliepa brengt al drie jaar senioren met dementie en schoolkinderen samen

Koorleidster van dienst Fien Naessens heeft er de handen mee vol: de oudere groep zangers van Noubliepa heeft wat aanmoediging nodig, terwijl de kinderen van het vierde leerjaar en de derde kleuterklas van het Sint-Paulus net een beetje getemperd moeten worden. Toch de moeite, want eens het zingen begint zien we alleen maar stralende gezichten. “Muziek verbindt, muziek maakt gelukkig en dat we dan de jeugd en de ouderen samen kunnen zetten is de kers op de taart”, klinkt het bij Naessens.

Of was de kers op de taart de vrij gigantische cheque - ook leesbaar voor brildragers - die schepenen voor Welzijn Rudy Coddens (Vooruit) en Jeugd Hafsa El-Bazioui (Groen) mochten overhandigen aan Noubliepa? Want de zanggroep, geen écht koor benadrukt Naessens, won de eerst prijs in de Jong en Oud-wedstrijd van Stad Gent. Het is al de achtste keer dat de wedstrijd plaatsvindt, dit jaar rijft Noubliepa de gouden plak binnen.

Op schoot

“Ik vind het gewoon leuk als ik op schoot kan gaan zitten en dan meezingen”, klinkt het bij één van de kleuters. Ze kijkt naar Viviane Degryse (86), die in wzc Sint-Coleta woont en waar ook Fien werkt. Veel zeggen lukt niet altijd meer bij de bewoners, die dekselse dementie zit soms in de weg, maar haar gezicht spreekt boekdelen.

Volledig scherm Dat ze écht goede vrienden zijn intussen, dat merk je aan de koffie achteraf. © svwg

Voor de prijsuitreiking mag het koor dan ook een gelegenheidsoptreden geven: de tekst wordt geprojecteerd naar het publiek. “Dat was even zoeken toen we aan dit project begonnen”, zegt Naessens. “Mensen met dementie kunnen een boekje niet volgen, dus zochten we een soort karaoke-installatie, met tekst die meegaat met de muziek. Jo Andries, een vrijwilliger, zocht en vond de juiste techniek én monteert regelmatig filmpjes van de repetities, die dan tijdens de muziek verschijnen”, legt Fien uit. “Zo blijven ze ook geëngageerd, da’s ook belangrijk voor de jongsten én het is altijd hard lachen”.

Iedereen welkom

“Muziek zit in ons dna”, zegt de Gentse jazz-zangeres Sabijn. Zij is de dochter van Viviane en loodste haar moeder mee naar de Sint-Coletakerk, waar de zangstondes doorgaan. “Nu ze met dementie kampt, is dat een lichtpuntje, we voelen ons dan zo verbonden”. Het is ook een manier voor Sabijn om met haar moeder in verbinding te blijven. Zelfs als het moeilijk wordt.

Een terechte prijswinnaar dus. Volgens het wedstrijdreglement moeten de centen ook terug geïnvesteerd worden in het project. “We willen een grote zangstonde voor alle familie en vrienden organiseren”, klinkt het bij Fien. Meteen ook een manier om wat extra mensen aan te trekken, want iedereen is welkom, niet alleen de bewoners van wzc Sint-Coleta.

Projecten die leven

Coddens is erg fier op de prijs Jong en Oud. “Het eerste project van 8 jaar geleden, is nog steeds lopende. Leerlingen van het Sint-Janscollege gingen toen aan de slag in ldc De Wibier, en dat doen ze nog steeds. Mooi, de eerste generatie is intussen afgestudeerd maar het project blijft wel bestaan. Dat de prijs leeft is ook duidelijk. Dit jaar waren er 21 inschrijvingen”.

Volledig scherm Het geheugenkoor 'Noubliepas' in volle gang © rv

Voor El-Bazioui is het haar eerste prijsuitreiking. “De verbinding tussen jong en oud brengt ons zo veel, als ik deze projecten zie, kan ik de meerwaarde alleen maar extra onderstrepen”. Dat blijkt ook uit de tweede en derde prijzen. ‘De Zorgmiertuin’ uit Drongen-Luchteren bracht de leerlingen van basisschool Sint-Paulus Drongen samen met de buurt in een moestuin waarvan de opbrengst ook samen verkocht werd en wordt. “We nemen ook deel aan de Warmste Week, dus vergeet onze verkoop niet te sponsoren”, klonk het bij één van de initiatiefneemsters. Zij krijgen 500 euro.

Opa Tuur

Op de derde plaats stond ‘t Spelleke van Ramen en Muis, zij kregen 250 euro. De kinderen van het kinderdagverblijf ‘Sophie De Woelmuis’ komen maandelijks naar de bibliotheek van het woonzorgcentrum Ramen en Poel om er samen met de bewoners al spelend, zingend, dansend en knutselend de namiddag door te brengen. “Eén van hen kroop op mijn schoot”, getuigt bewoner Arthur. “En ze wees, en ze zei ‘opa’. Voor die week was ik ‘Opa Tuur’. Het was het mooiste moment van de maand”. Hou het dan maar eens droog.

