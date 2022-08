Zangeres Lize gebruikt haar stem om te helen: "In het Soulcenter wil ik mensen dichter bij hun ziel brengen”

Het soulcenter van Lize Accoe, echte naam van Liz Aku, ligt op een steenworp van Oostakker-Lourdes. “Dat geeft goede energie”, zegt de zangeres, annex lerares, gezondheidscoach en artieste. Vanaf september hoopt ze die energie te laten stromen naar haar cliënten. Wie met zichzelf in de knoop ligt, kan vanaf dan terecht in haar Soulcenter. Shiatsu, workshops en lichaamswerk staan zij aan zij met zangles en brunch.

Aku Namatata

Liz geeft, naast een rijkgevulde carrière als zangeres (Delavega, Ozark Henry ), al tien jaar zangles. Sinds de geboorte van haar zoontje heeft ze ook haar eigen school ‘Aku Namatata’, waar ook het koor Strictly Voices onderdak vindt. Het is ontmoetingsplek geworden voor artiesten, en Liz liep al langer rond met het idee om naast de school en de studio’s die ontmoetingsplek ook uit te bouwen. Tijdens de coronacrisis kwam dat idee ook eindelijk tot uiting. Het resultaat: een plaats waar je tot rust kan komen, waar véél muziek gespeeld wordt, waar je ideëen kan uitwisselen en waar de mens in al zijn aspecten centraal staat.

Vanaf september kan je in het Soulcenter ook terecht voor ankhoring. Dat is, legt Liz uit, een samensmelting van het Egyptische ankh-symbool dat voor het eeuwig leven staat, en een anker. Ankhoring moet antwoord bieden waar huisartsen en zelfs osteopaten aan een nauwere visie vashouden. “Bij een arts sta je na tien minuten buiten en ook osteopaten werken eigenlijk zo. Na de behandeling sta je alleen, terwijl we ook samen met onze cliënten aan de slag gaan. Het zit in hen, wij willen helpen om het uit hen te halen want alles ligt uiteindelijk in je eigen handen”.