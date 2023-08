Zangeres Lexi Jane brengt eerste EP ‘Reflections’ uit in samenwerking met Putty Productions

NET OPEN. Wijnbar Somm, verborgen parel in het Tondelier­park: “Veel mensen weten niet hoe ze een wijnkaart moeten lezen”

Tien jaar geleden behaalde zaakvoerder Marina Claus (46) haar sommelierdiploma aan de prestigieuze Université du Vin Suze-la-Rousse in Frankrijk. Nu opent ze haar eigen wijnbar in het Tondelierpark. “Een uur voor de opening was ik nog meubels in elkaar aan het vijzen”, lacht Marina. Wij gingen langs, en leerden Marina’s eigen favoriete wijn.