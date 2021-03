Zachtroze muren, een bladerdak, rotsen en tientallen modieuze brillen: zo ziet de nieuwe brillenwinkel van Eline De Munck in Gent eruit

Zachtroze muren, een warm bladerdak, rotsen en elegante verlichting, dat is in één oogopslag de nieuwe brillenwinkel van Eline De Munck op de hoek van de Brabantdam en de Gouvernementstraat. Wie langer in de winkel rondhangt, heeft mogelijk ook de metershoge holte in het plafond gezien waar helemaal bovenaan een promofilm afspeelt, al zijn de grootste blikvangers uiteraard de brillen die verspreid over de winkel liggen. De Munck lanceerde haar eigen brillenmerk Odette Lunettes vijf jaar geleden samen met Bob Geraets. Hun doel is om modieuze optische en zonnebrillen aan te bieden die tegelijk betaalbaar zijn. Een gat in de markt zo bleek. Intussen zijn de brillen in meer dan 400 verkooppunten in 16 landen te koop, en vanaf vrijdag ook in twee eigen winkels.