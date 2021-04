Zaak rond Schild & Vrienden voor onbepaalde tijd uitgesteld

In juni 2019 werd Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Dossinkazerne in Mechelen. Intussen is Van Langenhove Kamerlid, verkozen op een lijst van het extreemrechtse Vlaams Belang. De plenaire vergadering van de Kamer heeft in maart zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Ze volgde daarmee het advies van de commissie Vervolgingen. Van Langenhove zelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend en zegt dat hij hoopt op een buitenvervolgingstelling in het dossier rond Schild & Vrienden.