Zaak rond Schild & Vrienden voor onbepaalde tijd uitgesteld nadat Dries Van Langenhove bijkomend onderzoek vraagt

Het parket Oost-Vlaanderen startte op 5 september 2018 een strafonderzoek naar aanleiding van de Pano-reportage op VRT. Die toonde dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. Ze maakte van oprichter Dries Van Langenhove - nu onafhankelijk Kamerlid in de Vlaams Belang-fractie - een bekend figuur. Van Langenhove studeerde op dat moment rechten aan de UGent. Naar aanleiding van de reportage werd ook een tuchtprocedure gestart door de Universiteit Gent, die hem schorste als studentenvertegenwoordiger in de raad van bestuur en hem de toegang tot universitaire gebouwen ontzegde. In kort geding werd een beperkte toegang tot de bibliotheek toegezegd, zodat hij zijn eindwerk kon afmaken.

Onschendbaarheid

In juni 2019 werd Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Dossinkazerne in Mechelen. Intussen is Van Langenhove onafhankelijk Kamerlid, maar in 2019 verkozen op een lijst van het extreemrechtse Vlaams Belang. De plenaire vergadering van de Kamer heeft in maart zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Ze volgde daarmee het advies van de commissie Vervolgingen. Van Langenhove zelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend en zegt dat hij hoopt op een buitenvervolgingstelling in het dossier rond Schild & Vrienden.

Inbreuken

Het parket vraagt voor Van Langenhove de verwijzing naar de correctionele rechtbank voor inbreuk op de wapenwetgeving, hij was in het bezit van pepperspray, en voor diverse inbreuken op de racismewetgeving. Het gaat onder meer om “aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming”, “verspreiding van denkbeelden die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat” en behoren tot een vereniging “die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie” verkondigt.

Twittergedrag onderzoeksrechter

Maar voorlopig blijft het dus afwachten of Dries Van Langenhove voor de rechter zal moeten verschijnen. De raadkamer heeft de zaak nu voor onbepaalde tijd uitgesteld omdat Van Langenhove bijkomend onderzoek gevraagd heeft nadat onderzoeksrechter Annemie Serlippens besliste zich terug te trekken uit het onderzoek. Van Langenhove zelf had via zijn advocaat een verzoek ingediend om Serlippens van de zaak te halen. Volgens hem blijkt uit haar Twittergedrag dat ze partijdig is. De verdediging had in het verzoekschrift verschillende tweets aangehaald die door Serlippens geliket zouden zijn. Eén daarvan was het gedicht ‘Van Theo’s en Driezen’ dat Stijn De Paepe maakte voor De Morgen, waarin hij schreef “waar ranzig normaal wordt, fascistisch banaal wordt”.