Xiao en Dorien openen buitengewone chocoladewinkel in Gent: “Bij elke aankoop krijg je een chocolade-paspoort mee”

GentHet historisch centrum van Gent heeft er een heel bijzondere winkel bij: de Chocolade Ambassade. Zoals de naam doet vermoeden is het een chocoladewinkel, maar zeker geen gewone. Xiao Liu (31) uit China en Dorien Jaenen (28) uit Genk verkopen pralines van andere chocolatiers – de beste van het land – en zorgen ervoor dat elk bezoek een beleving is, met een gezellige babbel en lekkere proevertjes.

“We wilden wat anders doen”, begint Dorien. “We wilden niet gewoon de 401e chocolatier zijn.” Het is een simpele manier om de Chocolade Ambassade in een paar woorden te beschrijven. Het begon allemaal toen Dorien (uit Genk) Xiao (uit China) leerde kennen in Leuven. Beiden waren naar daar gekomen om te studeren: Dorien geschiedenis, Xiao robotica. Dat ze later een chocoladewinkel zouden beginnen, stond allesbehalve in de sterren geschreven. “Ik was zelfs geen grote chocoladeliefhebber”, grinnikt Dorien.

“Belgische chocolade is wereldbekend”, pikt Xiao in. “Maar toen ik naar de grote winkels ging op de Grote Markt in Leuven, stond ik niet versteld. Het was pas toen ik naar de kleinere chocolatiers ging, dat ik van mijn sokken werd geblazen.” Het werd een obsessie voor Xiao en Dorien: ambachtelijke chocolatiers bezoeken. Op twee jaar tijd deden ze meer dan honderd chocolatiers aan. “We zijn zelfs naar Amsterdam en Parijs gegaan om dagen aan een stuk chocolade te proeven.”

Het beste van ‘t beste

Zo groeide het idee van een eigen winkel, maar geen gewone. Xiao en Dorien wilden geen eigen pralines verkopen, maar de pralines van hun favoriete chocolatiers. De top van de top. Zo komt het dat er chocolade van Legast in Henegouwen, van Frederic Blondeel in Koekelberg, van V-chocolatier in Brugge en van Chocolatier Deduytschaever in Gent in de winkel ligt. Van klassieke tot vernieuwende – denk aan een chocoladesnoepje met zwarte peper en rozen – pralines. “We willen tonen dat Belgische chocolade divers is. Niet alleen aan de toeristen, ook aan de Belgen zelf. We weten dat onze chocolade beter is dan in het buitenland, maar we realiseren niet altijd hoeveel verschillende stijlen er zijn. Hoe verwend we écht zijn.”

Nog bijzonder aan de Chocolade Ambassade: er staan doosjes uit, maar een toonbank waar de pralines worden uitgesteld, is nergens te bespeuren. “Omdat we van een bezoek een beleving willen maken”, legt Xiao uit. “Als je binnenkomt, bieden we meteen een praline aan. Je mag zelf kiezen: donker, melk, nootjes. Dan toetsen we verder naar je voorkeuren, vertellen we het verhaal achter de chocolade en de makers, en laten we je nog meer proeven.” “We willen teruggaan naar de buurtwinkel van vroeger”, vult Dorien aan. “Een plek waar je op je gemak kan rondkijken, een babbeltje slaan, wat proeven.”

Chocolate showers

Dat de Chocolade Ambassade om meer draait dan enkel pralines, merk je ook aan de smeerpasta’s en de cacao-thee in de hoek. “De thee maken we zelf met de schil van cacaobonen. In de zomer serveren we drankjes op basis van het fruit van de cacaovruchten. Van mojito’s tot cosmpolitans.”

Wil je nog meer ondergedompeld worden in de wondere wereld van chocolade? Dan kan je een tasting menu proberen, een ‘intense chocolade-ervaring’ zoals Dorien het noemt. “Heel leuk voor toeristen, maar ook voor locals. Je kan kiezen uit drie formules: een focust op waarom Belgische chocolade zo bekend is, een tweede op hoe chocolade gemaakt wordt, en een derde op de nieuwste trends. Telkens verduidelijkt met proevertjes.” Nog leuk aan de winkel: bij elke aankoop krijg je een chocolade-paspoort mee. Om de chocoladebeleving compleet te maken.

Chocolade Ambassade, Kraanlei 3, 9000 Gent. Open van donderdag tot en met maandag, van 11 tot 18 uur.

