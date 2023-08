Wzc Avondvrede vierde voor laatste keer Augustinusviering op Kalvermarkt.

Jobat Tijdskre­diet met motief? Themati­sche verloven? Wat je moet weten over vier vijfde werken

Elke week vijf dagen werken: het is steeds minder vaak de norm. 11,6 procent van de loontrekkende mannen en 42,1 procent van de loontrekkende vrouwen werkt namelijk deeltijds. Soms is dat om voor iemand te zorgen of omdat vijf dagen in de week werken praktisch gewoon niet haalbaar is. Maar welke impact heeft die beslissing op je financiën, nu en later? En bestaan er manieren om het slimmer aan te pakken? Jobat.be zocht het uit voor het populaire vier vijfde werken.