Workshops in het Guislain helpen studenten omgaan met stress: "Weten dat ik niet alleen ben, dat helpt al veel”

GENTMet zes zitten ze in een woonkamer-achtig lokaal in het Museum Dr. Guislain in Gent. Niet alleen om te blokken op een bijzondere locatie, maar ook om een workshop van Broeinest te volgen. Faalangst, uitstelgedrag en schrik dat het nooit gaat lukken: in deze cirkel is alles bespreekbaar. “Het is ook ok om eens te falen, dat moest ik ook leren”.

Een meer symbolische locatie hadden ze van Student in Gent en Broeinest nauwelijks kunnen vinden: het museum van psychiatrisch ziekenhuis Dr. Guislain is dezer dagen ook een bloklocatie. Daar installeerden Broeinest, Stad Gent en Student in Gent een salonnetje waar nu één keer per week workshops doorgaan. Deze keer gaat het, hoe kan het ook anders, over stress tijdens de examens.

Uitstellen en paniek

“Sowieso zat ik in een minder goede periode”, zegt Christina (22), die aan de HOGENT studeert. “Ik kende Broeinest al, van een eerdere workshop, maar ook van school uit hadden ze een mail gestuurd met de details van deze sessie. Omdat ik puur van de stress soms ga uitstellen en dat dit jaar nogal stevige proporties aannam, besloot ik me in te schrijven. Het helpt”, legt ze uit.

“Weten dat ik niet alleen ben met mijn uitstelgedrag en mijn paniek, dat helpt veel. Maar ook dat mijn gedachten over mijn studies niet altijd kloppen en dat een slecht gevoel er ook mag zijn, dat is een goed inzicht om regelmatig eens mee te nemen. Omdat je met een aantal studenten praat, valt het taboe ook meteen weg, dat steekt toch meteen een hart onder de riem”.

Taboe

Coach Brett (34) is erg tevreden na de eerste sessie. “We gaan van start met een check-in over hoe iedereen zich voelt, nadien kan iedereen aan de hand van tekeningen die we hier hebben liggen, vertellen wat er scheelt. Vooral de eenzaamheid, het gevoel dat ze er nergens mee terecht kunnen en dat ze helemaal alleen staan, dat is het probleem. Dat is wat ons betreft ook de kracht van Broeinest. Het moet een laagdrempelige plaats zijn waar de energie uit de interactie met de groep komt”.

Dat studenten onder hoge druk staan, ziet Brett ook wel in de andere sessies van Broeinest. “Studenten krijgen uit de maatschappij steeds het signaal dat dit de beste tijd van hun leven is en dat ze zich wel goed moeten voelen, heel de tijd. Terwijl we de boodschap willen geven dat je je soms niet goed mag voelen, dat is toegelaten. Studenten zijn zogezegd heel de tijd omringd door vrienden, maar dat is niet altijd zo en dan valt deze groep uit de boot omdat het taboe soms zo groot is”.

Moedig

Schepen voor jeugd Hafsa El-Bazioui (Groen) kwam zelf ook even kijken bij het sluitstuk van deze workshop. “Het is niet altijd even makkelijk en we hopen dat daar in Gent ook ruimte voor is. Ook als het niet goed gaat, mag je er zijn. Toen ik student was, was het taboe rond mentaal welzijn nog heel groot, ik vind het dan ook heel moedig van deze studenten dat ze op deze workshop zijn. Dat is ook de kracht van deze studentenplekken: samenzijn versterkt”. Daar is ook Christina van overtuigd. “Het komt wel goed, sowieso.”

