Wordt Gentenaar Gianny (20) vandaag wereldkampioen Thai Boks? “Zou de eerste zijn die opeenvolgend de titel bij jeugd, amateur én elite pakt”

Gianny in een fenomeen in het wereldje. Zijn clubgenoten en fans zitten dan ook op het puntje van hun stoel vandaag. De jonge Gentenaar pakte al de wereldkampioenstitel bij de jeugd in 2019, bij de amateurs in 2021, en vandaag strijdt hij voor de wereldtitel bij de elite in de categorie -54 kilo in Abu Dhabi.

Gianny startte met Thaiboks toen hij 6 was. Zijn eerste wedstrijd vocht hij op zijn tiende. De man werkt intussen voltijds als lasser, maar traint daarnaast 6 avonden per week. Rijk wordt hij er niet van, maar het is een passie die zijn leven beheerst. Hij traint in Sandu Gym in Ninove, maar af en toe ook in de club van zijn broer: Mahanakhon in Sint-Amandsberg. Gianny was al de eerste Belgische man die twee wereldtitels op zijn naam schreef, maar vandaag kan hij de eerste Thaibokster ter wereld worden die erin zou slagen om opeenvolgend in alle categorieën- jeugd, amateur en elite - deze wereldprestatie neer te zetten.