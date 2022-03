Wordt dit het mooiste restaurant van Gent? Monstarium Poortackere zoekt horeca-uitbater voor de kapel: “We mikken op toerist én Gentenaar”

GentHoreca-ondernemers die op zoek zijn naar een mooie locatie reppen zich best naar de Oude Houtlei. Daar is het hotel Monasterium Poortackere op zoek naar een uitbater voor de prachtige barokkapel. Die verkeert in perfecte staat, maar moet wel nog omgebouwd worden tot restaurant. “Er is ruimte om een keuken bij de bouwen, en het hotel is flexibel naar samenwerking toe.”