Woordkunstenaars tegen elkaar op in ‘Slampioenschap’

De eerste voorronde van het Slampioenschap vindt vanavond (16/2) plaats om 19 uur in de Centrale. Voorronde twee gaat door op dinsdag 12 maart in Missu Sippy, de finale staat gepland op 9 mei in de Balzaal van de Vooruit. De toegang is gratis en welkom om te komen kijken of om deel te nemen, of je nu sonnetten, rapteksten, vrije verzen of haiku’s brengt. Ronde per ronde boksen de dichters zich naar de top, de winnaar is een jaar lang Gents slampioen en stoot rechtstreeks door naar de finale van het Belgisch Kampioenschap Poetry Slam.