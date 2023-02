Woonproject naast Vossenbosje en Flanders Expo krijgt 6 appartementsgebouwen én een landschapspark

Zes appartementsgebouwen met samen 197 wooneenheden en één commerciële ruimte komen er in ‘Bloei’. Bloei bevindt zich in het noordoosten van The Loop, de nieuwe stadswijk in Gent die volop in ontwikkeling is. Wonen, werken en winkelen worden er gecombineerd met een groene omgeving. De projectsite ligt tussen de Ringvaart, het Vossenbos en de Raymonde de Larochelaan. De groene omgeving staat centraal in het woonproject. Zelfs de gebouwen krijgen bloemennamen: Korenbloem, Pimpernel, Margriet, Steenanjer, Morgenster en Marjolein. En die bloemen zullen ook worden gezaaid in het park dat naast de gebouwen komt.

Volledig scherm Bloei aan Flanders Expo, een project in het groen © RV

Dorpsplein

De appartementen komen op een soort van ‘dek’ dat zal fungeren als centraal middenplein. Onder dat dorpsplein komt een half ondergrondse parking, met 200 plaatsen. Alle gebouwen zijn maximum 4 verdiepingen hoog, en tellen 1, 2 of 3 slaapkamers. Gezinnen met kinderen zijn er meer dan welkom, want in het park dat rond en tussen de gebouwen wordt aangelegd door landschapsarchitect Denis Dujardin, zijn ook speeltuigen voorzien. Voor de ontwikkeling van de gebouwen zijn de architectenbureaus URA, ECTV en JDVIV verantwoordelijk.

Volledig scherm Bloei aan Flanders Expo, een project in het groen © RV

Zij hebben gekozen voor ruime terrassen, grote ramen, en een duurzaam concept. Zo zijn er onder meer zonnepanelen en warmtepompen voorzien, wat zorgt voor bijna-energieneutrale woningen. Misschien één van de sterkste punten van dit project is mobiliteit. Op minder dan 1 kilometer afstand ligt een halte van tramlijn 1, maar ook het Sint-Pietersstation is vlakbij, net als de E17, E40 en de R4, maar ook met de fiets en te voet geraak je overal. Met Flanders Expo als buur ben je zeker van genoeg leven in de brouwerij. En misschien nog het meest opvallende aan het hele project: de prijs. Appartementen zijn er al te vinden vanaf 210.000 euro, in Gent een unicum.

Verleden

De site van Flanders Expo heeft een rijk verleden. Aan het begin van de 20ste eeuw was het de thuishaven van de vliegclub Aéro Club des Flandres, waar regelmatig vliegmeetings gehouden werden. Gent was in die periode zelfs een van de eerste steden ter wereld waar zulke bijeenkomsten plaatsvonden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog legden de Duitsers in het gebied een vliegveld aan. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het vliegveld in handen van de Regie der Luchtwegen. In 1984 maakte die luchthaven plaats voor Flanders Expo, dat drie jaar later zijn deuren opende.

Alle info op de website van Immo Da Vinci.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.