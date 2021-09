WoninGent krijgt boete van 200.000 euro voor verhuur van 17 ongeschikte panden: “Problemen begonnen na fusie met twee andere maatschappijen”

Gent Oud-leerkracht Frank Gelaude (68) weet hoe Gras- en Korenlei ontstonden: “Vroeger stond hier een volkswijk”

15 september Na dertig jaar voor de klas in de Voskeslaan schreef Frank Gelaude (68) een doctoraat rond de geschiedenis van het water in Gent. Acht jaar lang werkte de oud-leerkracht Aardrijkskunde aan zijn onderzoek. Dat is nu in een boek gegoten. “In de middeleeuwen was dit het echte Venetië van het Noorden”, zegt hij. “Gent was opgesplitst in 26 eilanden, met elkaar verbonden via 103 bruggen.”