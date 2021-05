Woning volledig uitgebrand aan Muide, aanpalende woningen gevrijwaard

Gent Ook oudste café van Gent heropent corona­proof: “Vanaf morgen moeten onze klanten met de smartphone bestellen”

7 mei Morgen gaat de horeca in Gent opnieuw open en dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Samen met u keken we een week lang uit naar die eerste versgetapte pint. Vandaag houden we halt aan onze laatste stop: Café Den Turk op de Botermarkt. “Als mijn stamgasten opnieuw aan de toog mogen hangen", zegt zaakvoerder Anthony De Waele, “dan zullen we weer écht open zijn.”