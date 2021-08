Woning Van Wassenhove in Sint-Martens-Latem bij belangrijkste na-oorlogse gebouwen volgens New York Times: “Zelfde vloer als wielerpiste 't Kuipke”

Sint-Martens-Latem“The 25 most significant buildings constructed after World War II”, of, in het Nederlands: “de 25 meest opvallende gebouwen die na Wereldoorlog II zijn opgetrokken.” Daarnaar gingen 3 architecten, 3 journalisten en 2 designers op zoek voor het Amerikaanse The New York Times. Opvallend: in die lijst staat één Belgisch gebouw: de Woning Van Wassenhove, in Sint-Martens-Latem. Die eindigt nog voor het Centre Pompidou in Parijs.