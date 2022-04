Woning langs Huidevetterskaai vat vuur nadat haardvuur overslaat: ouder koppel blijft ongedeerd

De brand in een woning langs de Huidevetterskaai, vlak tegenover het Insustriemuseum, ontstond iets na 7 uur vrijdagochtend. De bewoners van de woning werden uit hun slaap opgeschrikt door hevige rookontwikkeling. Op het gelijkvloers was het haardvuur overgeslagen, waardoor er brand was ontstaan. Ze belden in paniek de hulpdiensten, waarna ze zichzelf in veiligheid konden brengen.