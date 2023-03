Wondzorgspecialist Ihor (56) verkoopt wafels voor Oekraïne: “Rotary Club Gent verdubbelt elke euro”

Is Voor Gent zegezeker en is Groen de facto al verslagen? Hoe stadslijst de keuze bij verkiezin­gen en toekomst van de Artevelde­stad beïnvloedt

Na een olifantendracht is de stadslijst Voor Gent eindelijk geboren: één paarse lijst, één campagne, één fractie in de volgende gemeenteraad. Dat de socialisten en de liberalen zich aan elkaar vasthaken, heeft uiteraard gevolgen voor de verkiezingen. De opties van de Gentenaar worden beperkt. Wat zijn de mogelijkheden na de stembusgang van 14 oktober 2024? Is Groen de facto al verslagen? Hoe kan de kiezer alsnog beïnvloeden welk bestuur Gent krijgt?