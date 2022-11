Wondelgemnaars niet opgezet met nieuwe knip: “De Evergemsesteenweg loopt nu de facto door onze straat”

De bewoners van de Boterbloemlaan in Wondelgem zijn misnoegd. “Sinds de werken aan de Evergemsesteenweg is al het verkeer in onze straat terechtgekomen”, zegt Geert Eggermont. “We durven onze kinderen niet meer met de fiets naar school te sturen. Onze straat is veel te smal voor al dat verkeer. En de werken houden nog twee jaar aan. We begrijpen dat de wagens ergens moeten rijden. Maar nu komt iedereen hier terecht.”

De Stad Gent besliste bij de start van de werken om de Vroonstallestraat te knippen. In de straat ligt basisschool Mariavreugde. Maar die knip zien de buren liever verdwijnen. Vrijdag overhandigden ze in het stadhuis een petitie aan mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). 52 buurtbewoners - of quasi alle bewoners van de Boterbloemlaan- ondertekenden het document.

Ook vragen ze een betere handhaving. In de driehoek Vroonstallestraat - Liefkensstraat - Evergemsesteenweg - Voornstalledries -Sint-Markoenstraat is enkel plaatselijk gemotoriseerd verkeer welkom, maar daar wordt amper of niet op gecontroleerd, aldus Eggermont. “Dat moet inderdaad beter”, erkende Watteeuw. Of de knip wordt aangepast, wou hij nog niet kwijt. “Binnen twee weken mag de buurt antwoord verwachten.”

Volledig scherm Een groep buurtbewoners van de Boterbloemlaan tekende present op het Gentse stadhuis. © Cedric Matthys

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.