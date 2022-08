Wondelgem maakt zich op voor Woodrock, het groenste festival

WondelgemKomend weekend palmt het gratis familiefestival Woodrock opnieuw het park Vyncke-Bovyn in Wondelgem in. Met springkastelen, kinderanimatie maar vooral heel veel muziek een een focus op duurzaamheid in combinatie met het decor van een prachtig park is in blijft Woodrock het groenste festival.

Vyncke-Bovyn is een verborgen parel in Wondelgem. Sinds de komst van Villa Ooievaar vinden steeds meer mensen hun weg naar het park, maar druk is het er nooit. De groene omgeving is al enkele jaren de thuishaven van Woodrock, en de organisatoren hebben veel respect voor het park waar ze hun podium mogen opbouwen. Er wordt gewerkt met recyclagemateriaal, samengewerkt met de kringwinkel, en afval in het park wordt niet geduld.

Maar uiteraard draait het vooral allemaal om muziek, drie dagen lang. Vrijdag wordt het meteen knallen, met Matrak D’Amour (19u), Dr. Fred and the Medicine Men (20.30u) en The A-Ties (22.30u). Zaterdag kleuren Chester (18.45u), Lefwerk (20.30u), Twerkshop (22.00u) en DJ Dirk Stoops (23u) de affiche. Zondag komen dan nog Sitting Duck (12u), de Vinyl Mobiel (13u) en Stijn Terrie als MC Rémi Vanghampelaere (14u) langs.

Omdat Woodrock zich profileert als familiefestival, is er ook heel wat te doen voor kinderen. In het park kunnen ze sowieso al klauteren en klimmen, maar in het stukje dat ‘Den Hof’ werd gedoopt worden ook heel wat springkastelen opgesteld. Er is grime, er zijn glittertattoos, er zijn graffiti- en knutselworkshops, volksspelen en een kubb-tornooi. Geen enkele reden om niet langs te gaan dus.

Woodrock, vrijdag, zaterdag en zondag in park Vyncke-Bovyn langs de Botestraat. Alle info op de Facebookpagina van Woodrock.

