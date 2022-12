Wissel van de wacht: bekend gezicht in de horeca neemt Jour de fête over

GentNa bijna twintig jaar draagt Bruno Matthys (47) zijn geliefde restaurant Jour de fête over aan Jan Van Kerrebroeck (42), geen onbekende in de Gentse horecawereld. Jan richtte het bekende restaurant De Lieve mee op, maar liet het onlangs over. “Ik had besloten om te stoppen met de horeca, maar dan kwam dit op mijn pad”, glundert hij.

Het verhaal van Jour de fête begint bijna twintig jaar geleden, in 2005, in de Brusselsepoortstraat. Bruno Matthys en zijn vrouw Marie Cloquet waren er op een parel gestoten uit de jaren 1950 dat ze omvormden tot een gezellig restaurant. “Het deed ons meteen denken aan de films van Jacques Tati, een Franse filmmaker. Daarom noemden we het restaurant naar één van zijn films”, vertelt hij.

Na negen jaar verhuisde het restaurant naar de Gustaaf Callierlaan en werd het onderdeel van de Zebrastraat-site. Marie verliet de keuken zodat ze zich volledig kon toeleggen op haar kunst, maar een nieuw keukenteam stond klaar om haar plaats in te nemen. Bruno bleef aan het roer en genoot van elke minuut. “Toch daagde het al even om te stoppen”, vertelt hij. “Ik run het restaurant nog even graag als in het begin, maar ik wil me focussen op catering en mijn job als fractieleider bij Vooruit in de provincieraad.”

Gelijkgezinden

Het nieuws kwam tot bij Jan die meteen geprikkeld was. In 2017 startte hij De Lieve op in Gent met Stéphanie Lippens en Marijn Dierinck, en dat groeide al snel uit tot een succesvol restaurant. “Toch wilden we na vijf jaar ons eigen richting uit”, vertelt Jan. “Ik ben gestopt in april. Ik wilde wat anders doen dan horeca, tot ik hoorde dat Bruno op zoek was naar een overnemer.”

Bruno en Jan zaten al snel op dezelfde lijn. Na de vakantie gebeurt de sleuteloverdracht al, waarna Jan het restaurant zal opfrissen. “Geen zorgen”, zegt hij. “Het zal herkenbaar blijven. De naam, de openingsdagen, het team en de kaart blijven allemaal behouden. Ik ga er gewoon mijn eigen toets aan geven.” Jour de fête blijft een ongedwongen restaurant waar je enkel een hoofdgerecht kan bestellen, maar ook een twee- of driegangenmenu, zonder je blauw te betalen.

“Het blijft een restaurant waar je je meteen welkom voelt”, aldus Bruno. “Geen restaurant waar je het gevoel hebt dat je moest vechten om er binnen te geraken. Ondanks dat je heel lekkere gerechten, een goede sfeer en aangename bediening mag verwachten tijdens je bezoek.” Meer dan welkom in het vernieuwde Jour de fête bij de start van het nieuwe jaar.

