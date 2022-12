Winterfeesten hebben zelfs rolstoeltoilet... maar hoe dat juist werkt? “Komt nog in orde”

Of je dan moet springen met die rolstoel, of een andere stunt moet uithalen? Echt toegankelijk lijkt het toilet alvast niet, met een blok van bijna een halve meter hoog voor de deur, en al zeker niet voor iemand die in een rolstoel zit. “Dat blijft uiteraard niet zo”, lacht Quinten Goekint van de organisator Look-i-Like. “Aan dat houten blok komt een hellend vlak. Of juister, er was al een hellend vlak, maar dat was te stijl. De hellingsgraad was niet conform de voorschriften, dus wordt het nog aangepast, zodat rolstoelgebruikers er makkelijk en zelfstandig in kunnen.” Iedereen welkom dus, op de Gentse Winterfeesten, ook met rolstoel.