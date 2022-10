Winkelende dame steelt stiekem goedgevulde portefeuille, maar loopt al snel tegen de lamp

De vrouw merkte op 11 juli 2021 een portefeuille op in de winkelgangen van de Carrefour in Mariakerke. In plaats van hem af te geven aan de kassa, stak ze de portefeuille in eigen zak en verliet ze de winkel. De buit was niet gering, er zat maar liefst 370 euro in. Uit camerabeelden in de winkel én op de parking kon de politie snel achterhalen dat de dame de dader was. Bij een huiszoeking troffen agenten de portefeuille en het geld aan. De bankkaarten van het slachtoffer waren al helemaal verknipt.