Wim maakt podcasts over Gentse muzikanten. “Met namen als Soulwax moeten we in Gent zéker niet onderdoen voor Antwerpen”

Muziek is Wim zijn hobby, zijn passie én zijn job. “Ik geef muziekles op een secundaire school”, vertelt hij, “en ik speel ook zelf met groepen mee. Al 10 jaar lang speelde ik met het idee om een boek te maken over de Gentse muziekscene. Over Gentse volksmuziek bestaat dat al, van Freek Neirynck. En aan de andere kant is er ook wel al een boek van aangespoelde Gentse muzikanten, zoals Flip Kowlier. Ik wilde iets ertussen maken. Uiteindelijk heb ik voor een podcast gekozen. Ik maak ook al jaren radio, vroeger bij vrije zenders en nu bij Urgent, dus ik ken het klappen van de zweep op dat vlak.”

Alle kanten

Negen maanden terug kwam de eerste Strop the Music uit. Een reeks van 13 afleveringen, waarin telkens een andere Gentse muzikant aan het woord komt. “Elke aflevering duurt 45 minuten tot een dik uur, afhankelijk van de gesprekspartner”, vertelt Wim. “Ik werk volgens een vast stramien, maar de gesprekken kunnen alle kanten uitgaan. De muzikanten vertellen over hun eigen verleden, of ze geschoold zijn of niet, waar ze repeteren, waar ze leerden spelen, waar hun eerste optreden was, noem maar op. Het zou zelfs kunnen dat ik later nog een podcast-wandeling maak, langs de Gentse etablissementen. Dan hoor je terwijl je passeert wie daar nog gespeeld heeft, en wanneer.”

Te bescheiden

“Maar voorlopig hou ik het dus nog bij de Strop the Music-afleveringen. Er zijn meer dan genoeg Gentse zangers en muzikanten om te interviewen. Het helpt dat we in hetzelfde wereldje circuleren, we spreken dezelfde taal. Er is een tijd geweest dat met onder meer dEUS alle aandacht naar Antwerpen ging, maar wij moeten hier met groepen zoals Soulwax zeker niet voor onderdoen. Op dat vlak zijn we in Gent te bescheiden. Begin maart komt de derde reeks uit. Daarin komen onder meer Koen Crucke, Peter Heylbroeck van Skyblasters en Jens De Waele van Fifty Foot Combo aan bod. In de eerdere seizoenen voelde ik bijvoorbeeld al Alain Vande Putte, Krewcial, Will Ferdy en Pieter-Jan Desmet aan de tand. Soms gaat het ook over generaties. Zo heb ik met Willy Bart gesproken, die zijn leven lang Café Chantant gespeeld heeft in Gent. Zijn zoon Wim is intussen ook al jaren bassist. Dan kom je al snel aan 100 jaar Gentse muziekgeschiedenis.”