Wim Claeys organiseert talentenjacht ‘Gentse Crochet’ tijdens Gentse Feesten: “Helft van onze prijzen zijn veggie”

“Een crochet is eigenlijk de voorloper van programma’s als The Voice en Belgium’s Got Talent en zo, maar dan veel wijzer”, legt Wim Claeys uit. “Die naam crochet verwijst naar talentenjachten van vroeger. Als het publiek het slecht vond, dan sleurde de toneelmeester de kandidaat met een grote haak van het podium af. Dat met die haak gaan we nu niet doen. Of misschien toch, dat weten we nog niet. Maar het komt wel op hetzelfde neer. We hebben een jury en een publiek, en zij beslissen wie goed is, en wie niet. Misschien werken we met een soort van Facebookpoll, die je dan live op de grote schermen kan volgen. Dat wordt dus nog uitgewerkt.”

Quote Het moet niet professio­neel zijn, liefst niet zelfs. Onze enige eis: de act moet minstens één minuut duren Wim Claeys

“Wat wel al duidelijk is, is dat het ‘ne vree wijze show’ gaat worden. Tot nu zijn er alleen muzikanten ingeschreven, maar ik wil artiesten van alle slag: dansers, goochelaars, acrobaten, leeuwentemmers, alles! Het moet niet professioneel zijn, liefst niet zelfs. Het moet vooral plezant zijn. Het gaat ook allemaal behoorlijk akoestisch, meer dan vier micro’s hebben we niet. Onze enige eis: de act moet minstens één minuut duren.”

Broccoli

Het mag dan allemaal lollig en plezant zijn, de prijzen zijn wel serieus. “We doen de Gentse Crochet elke dag, van 16 tot 18 uur. De laatste dag, op zondag, doen we dan de finale. De winnaar krijgt een optreden op de Gentse Feesten van 2023. Dat is dus niet niks. De tweede mag kiezen tussen een hesp van 7 kilo, of 7 kilo broccoli. De derde krijgt wat overschiet. Om zeker te zijn - we willen vooral geen ruzie met Bram Van Braeckevelt - hebben we er dus voor gezorgd dat onze prijzen half vlees, en half veggie zijn. Zo meegaand zijn wij dus.”

Tot de jaren 80 ongeveer was er jaarlijks zo'n crochetwedstrijd aan Sint-Jacobs. Claeys grijpt - in samenwerking met Trefpunt - dus terug naar die traditie, op hetzelfde plein, dat tegenwoordig Walter De Buckplein heet. Het klinkt allemaal ludiek, en dat is het ook, maar de finale wordt wel bittere ernst. Wie wil optreden op de Gentse Feesten 2023, maar niet weet waar te beginnen: inschrijven is gratis!

Info en inschrijven via gentsecrochet@trefpunt.be.