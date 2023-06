Wim Claeys fileert met podcast Buck.fm live de Gentse Feesten

Dit wordt de openings­act van de Gentse Feesten: kleurrijk licht- en waterspek­ta­kel op muziek van Vlasmarkt­kop­pel Gerald en An

Het wordt opnieuw uitkijken naar het openingsevenement van de Gentse Feesten, op vrijdag 14 juli. Place to be is opnieuw Portus Ganda, maar dit keer pas om 22.30 uur. Logisch, van het lichtspektakel zou anders weinig te zien zijn.