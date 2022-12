Willy (91) overleeft brand op zijn woonboot niet: “Vuur was nochtans snel onder controle”

“De brand brak uit omstreeks 11.15 uur vanmorgen”, zegt Bjorn Bryon van de brandweer. “We waren snel ter plaatse en het vuur was ook vrij snel onder controle. Er waren twee mensen aanwezig op het schip. Helaas kwam voor één van hen alle hulp te laat.” De brandweer is nog steeds aan het nablussen. De tweede aanwezige op het schip werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

De bewoners van de boot ‘Michel’ zijn twee broers, Willy en Theo Van Geyn, die vorig jaar nog in onze krant hun verhaal vertelden. Willy overleefde de brand niet. Hoe ernstig Theo eraan toe is, is niet duidelijk. Het parket is ingelicht. Deskundigen zullen later vandaag ter plaatse komen.