Wildeman verstoort nachtrust in het Gewad

Gent Barbara (40) opent nieuw instituut in Gent met gelaatsver­zor­gin­gen op basis van je DNA

Barbara Geusens (40) richtte vijf jaar geleden haar eigen huidverzorgingsmerk op: Nomige. Heel binnenkort opent de doctor in de dermatologie een gloednieuw instituut in het centrum van Gent waar ze gelaatsverzorgingen op maat geeft, op basis van DNA-analyses. “Een uniek concept in België”, glundert ze.

2 oktober