Wijnwinkel van moeder en zoon verdwijnt na meer dan 20 jaar uit centrum Gent: “Het is een weloverwogen keuze, maar ik ben er toch emotioneel van”

Cavatappi is na meer dan twintig jaar een begrip geworden in Gent en ver daarbuiten. In de winkel vind je enkel Italiaanse wijnen, rechtstreeks aangekocht bij de product. Daardoor kunnen Silvana en haar zoon Michiel hun prijzen laag houden. “Toen ik begon, kenden mensen enkel hele goedkope of hele dure Italiaanse wijnen”, zegt Silvana. “Ze stonden bekend als ondrinkbaar of onbetaalbaar, maar ik wist dat er een brede middenmoot bestond, aangezien ik zelf van Italiaanse origine ben. Wijnen die wel betaalbaar en lekker zijn, die wou ik introduceren bij de Belgen.”

Tien jaar geleden stapte Michiel mee in de zaak. Dat maakte het werk alleen maar leuker voor mama Silvana. “Michiel is sommelier-conseil, dus hij weet waarover hij spreekt, maar hij komt ook met een frisse inbreng. Hij buigt zicht over de bestellingen, ik run de winkel, en samen doen we prospecties.” Met hart en ziel, en toch sluit het duo na meer dan twintig jaar de deuren van hun winkel in het centrum. “We verhuizen onze winkel naar de rand van Gent, naar de Victor Braeckmanlaan 136 in Sint Amandsberg”, laten ze weten. “Om onze nog beter te dienen.”

“We merken dat veel klanten niet meer naar het centrum willen komen, met het mobiliteitsplan en de lage-emissiezone. Ze gaan geen nieuwe auto kopen om zes flessen wijn op te halen. Terwijl Sint-Amandsberg veel makkelijker bereikbaar is en het bruist van het leven, met al die jonge gezinnen die er gaan wonen. Het is een weloverwogen keuze, maar ik ben er toch emotioneel van, moet ik toegeven. Ik heb hier toch meer dan twintig jaar gezeten.”

Cavatappi verdwijnt dus uit het centrum, maar gelukkig niet uit Gent. Schrijf 27 mei alvast in je agenda, want dan gaat de nieuwe winkel open aan de rand. Wat er in de plaats komt op de Poel, wil Silvana nog niet vrijgeven. “Maar het blijft Italiaans”, plaagt ze. Spannend.

Wie dit weekend nog eens wil langsgaan: Cavatappi, Poel 10, 9000 Gent.