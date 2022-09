Wijn proeven in stijl: degustatie met Portugese wijnen gepland in opera, gevolgd door concert

Gent Na verdacht overlijden in Ibis-ho­tel aan Sint-Baafsplein: geen sprake van kwaad opzet

In een kamer in het Ibis-hotel aan de Langekruisstraat in Gent werd donderdagmiddag een levenloos lichaam aangetroffen. Het parket ging in eerste instantie uit van een verdacht overlijden, maar laat nu weten dat er van kwaad opzet geen sprake is.

