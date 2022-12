Wijkinspecteurs drinken koffie met oudere bewoners: “Bijna alles verloopt via het internet, maar veel Gentenaars kennen daar niets van”

GentDe Gentse Wijkpolitie startte onlangs het project ‘Koffie met je buurtinspecteur’. Bedoeling is om Gentenaars en politie op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te laten komen. Wij gingen een kijkje nemen in het Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel waar het wijkcommissariaat Wondelgem met haar bewoners een gesprek aanging over zaken die de buurt beroeren.

Onder het commissariaat Wondelgem vallen onder andere de volkse wijken Meulestede en Muide. In het dienstencentrum de Waterspiegel hebben een twintigtal bewoners zich verzameld om er met de politie over hun buurt te spreken. “Het is de eerste keer dat we dit hier organiseren, dus we zijn op zich wel blij met de opkomst’, vertelt commissaris Eva Houpels. “Het is zeker de bedoeling dat er in de toekomst nog meer mensen op afkomen. We rekenen daarvoor een beetje op mond-op-mondreclame.”

Ook wijkcommissaris Luc De Rynck is blij met het initiatief. “Er wordt vanuit Stad Gent heel hard ingezet op jonge mensen en dat is uiteraard prima, maar we mogen onze oudere bewoners ook niet vergeten. Via deze weg proberen we dichter bij hen te staan. De dag van vandaag gebeuren veel zaken via het internet. Zelfs een afspraak maken met de politie gebeurt via onze website, maar veel Gentenaars kunnen dat gewoon niet. Daarom is het belangrijk om hen op een andere manier info te geven over het reilen en zeilen in de buurt”, aldus de commissaris.

Inbraken

Luc zit samen met een tiental mensen uit de buurt in een kring en drinkt een koffietje. Wanneer iemand hem vertelt dat er de laatste tijd precies weer veel wordt ingebroken, knikt hij instemmend. “In deze donkere maanden zien we altijd dat er een heropflakkering is, maar ze zullen nooit ‘s nachts aan uw bed staan, hoor”, stelt hij de mensen onmiddellijk gerust.

“We stellen vast dat de meeste inbraken rond 18.00 uur gebeuren. Het gaat dan meestal om dieven die snel van huis tot huis gaan om te kijken of er ergens een achterdeur openstaat. Ze gaan nooit een halfuur bezig om een deur te forceren want dat risico willen ze niet lopen. Als jullie dat willen dan komt iemand van de politie eens langs om te kijken hoe je woning inbraakveiliger kan worden”, informeert hij de bewoners die aan zijn lippen hangen.

Andere pijnpunten die hen op de lever liggen zijn e-steps op het voetpad, te snel rijdende auto’s en sluikstorters. “Ik heb bijzonder veel respect voor die mensen die met hun grijpers en witte zakken de straten komen opkuisen”, vertelt een dame die van haar koffie nipt. De buurtbewoners zijn trouwens doorgaans best tevreden over hun wijk, al is er toch ook wat heimwee naar vroeger. “Vroeger was er toch meer sociale controle en zaten de mensen voor hun deur. Zo maakte je al snel eens een praatje, nu krijg je vaak zelfs nog geen goeiendag als je op straat iemand kruist”, besluit een nostalgische dame.

Kalender van de volgende koffiemomenten= 23-01-2023 | 13u - 16u LDC Speltincx | Meersemdries 4 | 9050 Gent Commissariaat Gentbrugge 06-02-2023 | 14u - 17u LDC Wibier | Antwerpsesteenweg 768 | 9040 Gent Commissariaat Sint-Amandsberg 08-02-2023 | 14u - 17u LDC De Horizon | Ferdinand Lousbergskaai 12 | 9000 Gent Commissariaat Gent Centrum 27-03-2023 | 14u - 17u LDC De Vlaschaard | Jubileumlaan 219 | 9000 Gent Commissariaat Gent-West

