Wijk kreunt onder overlast door bommetjes, politie gaat op huisbezoek

“Het lawaai van de bommetjes ‘s avonds zorgt voor een onveiligheidsgevoel in de buurt”, kaart Sven Taeldeman (Vooruit) aan. De stad erkent het probleem. “Het concentreerde zich eerst in de Dampoortbuurt, maar sinds de verhoogde politiepatrouilles daar merken we dat er meer overlast is rond het Rozebroekenpark”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). Behalve meer patrouilles zet de stad ook in op buurtgesprekken, en wordt gevraagd de overlast nauwkeurig te blijven melden, zodat het probleem duidelijk in kaart kan worden gebracht. De politie zal - behalve patrouilleren - ook ‘voordeurbezoeken’ afleggen. De bommetjes worden veelal afgestoken door minderjarigen, en door huisbezoeken waarbij ook de ouders aanwezig zijn, hoopt men de overlastplegers op betere ideeën te brengen. “Het is erg belangrijk om de ouders er ook bij te betrekken en te confronteren met het gedrag van hun kinderen”, vindt De Clercq. Ook de jongerenorganisaties in de buurt zijn al aangesproken.