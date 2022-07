“Wij zijn vierderangsburgers”: Sint-Kruis-Winkel verliest buurthuis door besparingsronde Stad Gent

De wereldwinkel, de sociale kruidenier, een fietsenherstelplaats en een zeldzame vergaderlocatie: in het kanaaldorp Sint-Kruis-Winkel, waar zelfs nauwelijks nog een café te vinden is, betekent het verlies van het oud gemeentehuis veel meer dan een administratief gebouw. Volgens de inwoners is het niet alleen een kwestie van respect voor de burgers, maar ook één van slecht beleid.

Het kanaaldorpp Sint-Kruis-Winkel telt een 1.200 inwoners, het is één van de drie ‘kanaaldorpen’ van Gent, ten noorden van de stad. Ook bewoners uit Mendonk komen wel eens langs in het lokaal dienstencentrum, niet alleen voor de Sint-Kruis-Winkelaren is het dus een belangrijk verzamelpunt.

“Het is de enige plaats waar inwoners uit Sint-Kruis-Winkel en de aansluitende kanaaldorpen een rechtstreeks aanspreekpunt voor de politie hebben, of de plaats waar ze administratieve zaken kunnen regelen”, klinkt het bij Marnix De Smet, die voor de gemeenschappelijke actiegroepen spreekt. “Het is volgens ons ook de enige antenne van een dienstencentrum die gesloten wordt. Wij worden als vierderangsburgers behandeld”.

Pijnlijk

Dat ook de mobiele dienstencentra de deuren sluiten, werd al duidelijk bij de aankondiging van de besparingsplannen. “Dat toont ook meteen aan dat er over dit beleid niet is nagedacht”, aldus De Smet. “Vier jaar geleden is het oude gemeentehuis nog volledig gerenoveerd, net omdat de nood hier erg hoog is. Maar er stond wel een busje van het dienstencentrum voor de deur, dat nu dus ook verdwijnt”. Iedereen passeert wel eens in het buurthuis, maar zeker voor wie het niet breed heeft, is de sluiting pijnlijk.

De stad stelde nochtans in de plannen dat de dienstverlening naar de verste gemeenten gegarandeerd blijft. Zo zouden de openingsuren van DC Rabot uitgebreid worden en wordt er onder andere naar alternatieven in Sint-Amandsberg verwezen. “Onhaalbaar met het openbaar vervoer”, klinkt het bij de actievoerders. “Wij dachten blijkbaar de laatste jaren ten onrechte dat de stad het met ons goed voorhad. Daar is nu in één pennentrek een streep onder getrokken. Zo worden de Winkelaars en Mendonkenaars opnieuw vierderangsgentenaars. Voor de stad komen wij op de laatste plaats”.

Er wordt actie gevoerd voor het buurthuis op donderdag 14 juli om 19 uur.

