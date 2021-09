Wij spraken voor het eerst met de beheerders van ‘UGent Confessions’: “Mochten we alles posten wat we binnenkrijgen, dan zou niemand ons volgen”

Gent Oprichter van Gentse telegram­groep ‘Fuck de overheid 9K’ die protesteer­de tegen avondklok voor rechter: “Ik wil sowieso een flik een vuist geven”

12:53 In navolging van de ontspoorde protesten tegen de avondklok eind januari in Nederland, werden ook in België Telegram-groepen op poten gezet om protestacties te organiseren. In Gent richtte de 19-jarige S.D. de groep ‘Fuck de overheid 9K’ op. De berichten in de groep lieten weinig aan de verbeelding over, hoewel hij zelf nog steeds beweert dat het de bedoeling was enkel vreedzame acties op poten te zetten. Hij riskeert een celstraf van 8 maanden.